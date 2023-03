Et si on relookait ses meubles ? Atelier Baert Anne Marie Nomain Catégories d’Évènement: Nomain

Et si on relookait ses meubles ? Atelier Baert Anne Marie, 1 avril 2023, Nomain. Et si on relookait ses meubles ? 1 et 2 avril Atelier Baert Anne Marie Depuis 10 ans déjà, je restaure des objets ou des meubles anciens qui ont déjà une histoire, mais qui peuvent être remis au goût du jour selon vos souhaits, avec différentes techniques de patine.

– Rénovation de vos propres meubles … (préparation, peinture, différentes patines possibles)

– Recherche de petits meubles (anciens ou pas) pour les patiner selon vos souhaits afin d’obtenir un objet unique qui s’accordera parfaitement à votre intérieur …

– Décapage de meuble et protection de celui-ci avec une huile ou un verni, pour garder la couleur naturelle du bois ou faire une céruse, blanche ou de couleur, qui laisse encore voir le bois en transparence.

Je vous expliquerai tout cela lors de ces journées portes-ouvertes. A bientôt ! Atelier Baert Anne Marie 23 B, rue René Delzenne 59310 NOMAIN

