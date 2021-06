Saint-Quentin Saint-Quentin Aisne, Saint-Quentin Atelier badge esprit Japon Saint-Quentin Saint-Quentin Catégories d’évènement: Aisne

Saint-Quentin Aisne Saint-Quentin Aisne Hauts-de-France 4 Samedi 7 août de 15H30 à 17H

Tarif : 4€

Atelier concevoir un badge motifs japonais

Quand le badge devient œuvre d’art ! Venez créer et customiser votre badge à partir de motifs japonais, décors et images de geishas. L’intérêt de cet atelier tient dans une subtilité qui est de réussir à composer un petit univers qui se tiendra dans un espace de quelques centimètres. Il vous faudra gérer les plans, les couleurs, planter un décor, raconter une histoire miniature. Vous repartirez avec un souvenir unique !

Sur réservation : Jauge limitée

Infos contact : 03 23 62 97 64 ou 03 23 62 36 77

clara.saintcyr@saint-quentin.fr

Accès pour personnes à mobilité réduite.

