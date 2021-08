Bar-sur-Seine Commanderie Templière Aube, Bar-sur-Seine Atelier bac à fouilles, dans la peau d’un archéologue ! Commanderie Templière Bar-sur-Seine Catégories d’évènement: Aube

### Muni d’un pinceau, d’une pelle et d’une truelle, à la manière des archéologues, partez à la recherche d’objets enfouis dans nos bacs à fouilles. Truelle à la main, les archéologues en herbe s’initient aux méthodes de travail des archéologues sur le terrain pour découvrir des vestiges enfouis, les identifier et retracer leur histoire.

Gratuit. Entrée libre. Atelier accessible toute la journée, sans réservation.

Commanderie Templière Avalleur, 10110 Bar-sur-Seine Bar-sur-Seine Aube

