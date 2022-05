Atelier – Baby Music

Atelier – Baby Music, 8 juin 2022, . Atelier – Baby Music

2022-06-08 – 2022-06-08 EUR 0 De 9h30 à 10h (accueil à partir de 9h20).

Organisé par la Communauté de Communes Frasne-Drugeon, pour les enfants de 6 mois à 3 ans. Animé par Karine Pidancet, professeur de musique (Musicart’s).

Eveil aux instruments, aux sonorités et au chant.

Accès libre.

Inscription indispensable (nombre de places limité). De 9h30 à 10h (accueil à partir de 9h20).

Inscription indispensable (nombre de places limité).

