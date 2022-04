ATELIER BABY FERMIER Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Saint-Père-en-Retz

ATELIER BABY FERMIER Saint-Père-en-Retz, 21 avril 2022, Saint-Père-en-Retz. ATELIER BABY FERMIER Saint-Père-en-Retz

2022-04-21 – 2022-04-21

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique Ferme pédagogique située au coeur du Pays de Retz qui vous propose une approche ludique et sensorielle pour découvrir le monde de la ferme !

1h30 d’activités pour les plus petits de 1 à 3 ans avec visite de la ferme, caresses des animaux…

1 accompagnant gratuit. lapetitefermedheidi@gmail.com +33 6 66 34 06 24 https://www.lapetitefermedheidi.fr/ Ferme pédagogique située au coeur du Pays de Retz qui vous propose une approche ludique et sensorielle pour découvrir le monde de la ferme !

1h30 d’activités pour les plus petits de 1 à 3 ans avec visite de la ferme, caresses des animaux…

1 accompagnant gratuit. Saint-Père-en-Retz

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Saint-Père-en-Retz Autres Lieu Saint-Père-en-Retz Adresse Ville Saint-Père-en-Retz lieuville Saint-Père-en-Retz Departement Loire-Atlantique

ATELIER BABY FERMIER Saint-Père-en-Retz 2022-04-21 was last modified: by ATELIER BABY FERMIER Saint-Père-en-Retz Saint-Père-en-Retz 21 avril 2022 Loire-Atlantique Saint-Père-en-Retz

Saint-Père-en-Retz Loire-Atlantique