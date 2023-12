Atelier Baby Cirque Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, 27 janvier 2024, Paris.

Le samedi 27 janvier 2024

de 10h00 à 12h00

.Public enfants. Jusqu’à 3 ans. gratuit

Atelier multi-sensoriel pour les tout-petits

Cette activité accueille les tout petits pour des

ateliers d’initiation aux arts du cirque autour d’exercices ludiques. C’est un

espace de rencontre, d’éveil sensori-moteur et relationnel parents-enfants au

travers des jeux circassiens : de la manipulation d’objet, de la

découverte de nouvelles sensations corporelles. L’accent sera mis sur le jeu

spontané de l’enfant et le parent sera acteur de la séance. Il accompagnera son

enfant dans ses nouvelles découvertes, le guidera, jouera avec lui pour

renforcer et enrichir la relation dans le plaisir.

Animé par Myriam Barreau, artiste et

éducatrice circassienne. Proposé par l’Ecole des Parents et des Éducateurs.

Pour les petits jusqu’à 3 ans, accompagnés d’un ou deux parents. Gratuit, sur réservation.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

