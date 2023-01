Atelier baby âne – De 18 mois à 4 ans Lanvellec Lanvellec SITARMOR Lanvellec Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Lanvellec Un atelier de motricité et d’éveil sensoriel au contact de l’âne. Cet atelier spécifique a pour objectif de créer :

– Un lien affectif entre l’enfant et l’âne, en l’observant, en le touchant pour stimuler l’éveil des sens.

– Une complicité avec l’âne qui est un animal doux, délicat et sensible. Un milieu stimulant, favorisant un contact privilégié avec les ânes

Brossage et papouilles

Petits jeux avec l’âne dans le parc de maniabilité

contact@lacombeauxanes.com +33 7 50 69 38 26

