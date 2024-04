Atelier babillé Frac Normandie Caen, dimanche 25 août 2024.

Atelier babillé Frac Normandie Caen Calvados

Une visite suivie d’un atelier pour les tout.es petit.es pour découvrir l’exposition en famille, à savoir « I am Here » de Lily van der Stokker et « Soleil Noir » de Maxime Verdier.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 16:00:00

fin : 2024-08-25 17:00:00

Frac Normandie 7 bis rue Neuve-Bourg-l’Abbé

Caen 14000 Calvados Normandie mediation@fracnormandiecaen.fr

