Escape Game des métiers Atelier B Toulouse Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Escape Game des métiers Atelier B, 9 février 2023, Toulouse. Escape Game des métiers Jeudi 9 février, 09h00, 14h00 Atelier B

Inscriptions auprès des conseillers face.grandtoulouse@fondationface.org

Découvrir les métiers d’une manière ludique grâce à un escape game Atelier B place André Abbal 31100 Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Toulouse 31100 Haute-Garonne Occitanie [{“link”: “https://emploi.toulouse-metropole.fr/2023/01/19/escape-game-des-metiers/”}] Face Grand Toulouse et la Cité de l’Emploi Toulouse Métropole, en partenariat avec la Région Occitanie invitent les personnes en recherche d’emploi, en reconversion ou en questionnement sur leur avenir professionnel à découvrir d’une manière ludique divers secteurs d’activité .

Un escape game est en effet proposé sur les thématiques : propreté, rénovation énergétique, économie circulaire du BTP, logistique, économie sociale et solidaire, animation et sport, numérique, médiation, couture, sécurité.

Plus d’info ici

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T09:00:00+01:00

2023-02-09T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Atelier B Adresse place André Abbal 31100 Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine Ville Toulouse lieuville Atelier B Toulouse Departement Haute-Garonne

Atelier B Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Escape Game des métiers Atelier B 2023-02-09 was last modified: by Escape Game des métiers Atelier B Atelier B 9 février 2023 Atelier B Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne