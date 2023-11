Chaabawi Groove ATELIER AZULIL Marseille, 3 novembre 2023, Marseille.

Nous sommes heureuses de vous convier pour une nouvelle soirée festive à l’atelier @azulil.editions !!! Danser, discuter, contempler, manger, boire,… Une nouvelle programmation concoctée aux petits oignons pour vous proposer de réjouir tous vos sens pendant quelques heures sous le signe de la rencontre et du partage

DANSER

Des Algériens à Marseille.

Pour la musique c’est le groupe @chaabawi.groove qui nous fait l’honneur de venir pour une soirée musicale et dansante !!

Chaabawi Groove un groupe d’amis passionné par la musique andalouse & chaâbi qui vient juste de se lancer à Marseille avec leur slogan DROIT AU BYT, و صياح

C’est à travers leurs sensibilités vibrantes et entrainantes que l’on va découvrir la musique traditionnelle algérienne avec la soliste Aya @bella_chabana et la musique kabyle avec le soliste @lhadi.djebouri_ . Amine au Qanoûn, Lounis @lounischabi.violino au violon, Fares @che__valier à la mandoline, Amer au piano et Mouh à la derbouka…!

MANGER

@juansanchez_mzl nous fait le grand plaisir de venir vous servir une délicieuse et généreuse cuisine !

BOIRE

@maxialix sera là pour vous servir des vins naturels dénichés avec amour et à prix doux !

Alix a créé @ fluide___ cette année, structure qui lui permet de proposer une sélection accessible et hétéroclite de vins qu’elle va elle-même chercher aux domaines dans l’objectif de créer du lien entre les amateurs de vin et les vignerons passionnés par leur travail et peu représentés à Marseille.

CONTEMPLER

Ce sera l’occasion de découvrir nos nouvelles estampes éditées ces derniers mois ainsi que les carnets poétiques que nous confectionnons avec nos petites mains et beaucoup de patience.

