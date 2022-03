Atelier Azulejos : carreaux de faïence décorée Bibliothèque Rainer Maria Rilke Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier Azulejos : carreaux de faïence décorée Bibliothèque Rainer Maria Rilke, 14 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 14 mai 2022

de 10h30 à 12h00

gratuit

Dans le cadre de la saison culturelle Portugal, nous vous proposons un atelier de peinture d’azulejos. Les bibliothécaires vous proposent de découvrir l’azulejo et de vous lancer dans la réalisation de peintures sur ces carreaux de faïence, inspirés de ceux recouvrant Lisbonne ! Bibliothèque Rainer Maria Rilke 88 Ter boulevard de Port-Royal Paris 75005

B : Port Royal (Paris) (230m) 91 : Port Royal – Saint-Jacques (Paris) (47m)

Contact : 01 56 81 10 70 bibliotheque.rainer-maria.rilke@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-rainer-maria-rilke-1672 https://www.facebook.com/bibliothequerilke Atelier;Peinture

