ATELIER AYURVÉDA ET ALIMENTATION À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: 49150

Baugé-en-Anjou

ATELIER AYURVÉDA ET ALIMENTATION À BAUGÉ Baugé-en-Anjou, 17 juin 2022, Baugé-en-Anjou. ATELIER AYURVÉDA ET ALIMENTATION À BAUGÉ Baugé 44 rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou

2022-06-17 – 2022-06-17 Baugé 44 rue Victor Hugo

Baugé-en-Anjou 49150 Baugé-en-Anjou Découverte de recettes ayurvédiques en fonction des différents doshas (constitution ayurvédique)

Sur inscription. Atelier Ayurvéda et alimentation à Baugé +33 6 37 29 12 35 Découverte de recettes ayurvédiques en fonction des différents doshas (constitution ayurvédique)

Sur inscription. Baugé 44 rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: 49150, Baugé-en-Anjou Autres Lieu Baugé-en-Anjou Adresse Baugé 44 rue Victor Hugo Ville Baugé-en-Anjou lieuville Baugé 44 rue Victor Hugo Baugé-en-Anjou Departement 49150

Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 49150 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bauge-en-anjou/

ATELIER AYURVÉDA ET ALIMENTATION À BAUGÉ Baugé-en-Anjou 2022-06-17 was last modified: by ATELIER AYURVÉDA ET ALIMENTATION À BAUGÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou 17 juin 2022 49150 Baugé en Anjou

Baugé-en-Anjou 49150