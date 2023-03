Laques et gravures, trois univers à découvrir. Aymery, Solène et Nathalie Rolland-Huckel Atelier Aymery Rolland Gries Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Laques et gravures, trois univers à découvrir. Aymery, Solène et Nathalie Rolland-Huckel Atelier Aymery Rolland, 31 mars 2023, Gries. Laques et gravures, trois univers à découvrir. Aymery, Solène et Nathalie Rolland-Huckel 31 mars – 2 avril Atelier Aymery Rolland Exposition de gravures. Différentes techniques seront présentées: Linogravures, eaux fortes, aquatintes.Gravures laquées. Seront présentés aussi les sculptures, bijoux et objets d’usage de Solène Rolland( L’Atelier de Salem) Créations en laiton ou cuivre gravé ert laqué, associé à des éléments de verre réalisés au chalumeau.

Des démonstrations de tirage de gravure seront organisées par les trois créateurs à la demande des visiteurs.Eau forte et aquatinte- linogravure. Explication des différentes étapes du travail de laque française.

Atelier Aymery Rolland 79, rue principale 67240 Gries Gries 67240 Bas-Rhin Grand Est

