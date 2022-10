Atelier Aventures Mômes : Tous aux abris Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Catégories d’évènement: Dompierre-les-Ormes

Sane-et-Loire

Atelier Aventures Mômes : Tous aux abris

Lab71 Lieu-dit Le Molard Dompierre-les-Ormes

2022-10-24

2022-10-24 – 2022-10-24

Lieu-dit Le Molard Lab71

Dompierre-les-Ormes

Sane-et-Loire EUR 5 En famille -Pour les 4-8 ans.

Mais où se cachent les animaux en hiver ? Découvrez comment ils passent l’hiver au chaud et, à la manière des animaux, créez des abris miniatures avec des objets de la nature. lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 Lieu-dit Le Molard Lab71 Dompierre-les-Ormes

