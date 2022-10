Atelier Aventures Mômes Spécial Halloween : jeu de piste « La chimie des potions »

2022-10-26 – 2022-10-26 En famille. Pour les 6 – 12 ans.

Transformez-vous en véritable sorcier et partez à la recherche des meilleurs ingrédients chimiques pour votre potion magique d’Halloween. En famille, participez aux ateliers, défis et expériences sous forme d’un jeu de piste. Et pour finir, partagez un goûter d’Halloween. Pour encore plus de rigolade, venez déguisés ! lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 dernière mise à jour : 2022-10-07 par

