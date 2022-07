Atelier Aventures Mômes : soleil et constellations

2022-08-05 – 2022-08-05 En famille. Tout âge.

Du vendredi 5 au dimanche 7 août 2022, c’est la Nuit des étoiles 2022. Alors venez découvrir en journée notre étoile : le Soleil. Puis en prévision de vos soirées sous la voûte céleste, repérez-vous dans le ciel de nuit… au Lab71. lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 En famille. Tout âge.

dernière mise à jour : 2022-07-07

