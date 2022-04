Atelier Aventures Mômes : rallye des sciences générales, 27 avril 2022, .

Atelier Aventures Mômes : rallye des sciences générales

2022-04-27 – 2022-04-27

5 EUR Participez à une course aux ingrédients, à travers un parcours d’orientation. Apprenez-en plus sur la science et ses merveilles. A partir de 6 ans.

Participez à une course aux ingrédients, à travers un parcours d’orientation. Apprenez-en plus sur la science et ses merveilles. A partir de 6 ans.

dernière mise à jour : 2022-04-11 par