Atelier Aventures Mômes : les plantes qui sentent

Atelier Aventures Mômes : les plantes qui sentent, 10 août 2022, . Atelier Aventures Mômes : les plantes qui sentent



2022-08-10 – 2022-08-10 5 EUR En famille. A partir de 8 ans.

Venez participer à un atelier pour découvrir certaines plantes qui ont des vertus étonnantes. lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 En famille. A partir de 8 ans.

Venez participer à un atelier pour découvrir certaines plantes qui ont des vertus étonnantes. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville