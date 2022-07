Atelier Aventures Mômes : Les petits chimistes en cuisine Dompierre-les-Ormes, 29 juillet 2022, Dompierre-les-Ormes.

Atelier Aventures Mômes : Les petits chimistes en cuisine

2022-07-29 – 2022-07-29

En famille. A partir de 6 ans.

Expérimentez l’alchimie entre la cuisine et la chimie afin de comprendre et de réaliser de savoureux mélanges. Alors, à vos tabliers, à vos fourchettes et à vos éprouvettes !

lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10

