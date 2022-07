Atelier Aventures Mômes : Les mystères du pain et du levain…

Atelier Aventures Mômes : Les mystères du pain et du levain…, 1 août 2022, . Atelier Aventures Mômes : Les mystères du pain et du levain…



2022-08-01 – 2022-08-01 5 EUR En famille – à partir de 8 ans

Réalisez des expériences pour comprendre que les levures sont des êtres vivants. Fabriquez votre levain naturel et observez ce vrai petit écosystème au microscope. Puis, repartez avec votre levain naturel pour réaliser, ensuite chez vous, votre propre pain au levain fait maison ! lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 En famille – à partir de 8 ans

Réalisez des expériences pour comprendre que les levures sont des êtres vivants. Fabriquez votre levain naturel et observez ce vrai petit écosystème au microscope. Puis, repartez avec votre levain naturel pour réaliser, ensuite chez vous, votre propre pain au levain fait maison ! dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville