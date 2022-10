Atelier Aventures Mômes : Le monde magique des couleurs

2022-11-04 14:00:00 – 2022-11-04 15:30:00 En famille – 3 à 6 ans

Créez votre propre peinture « magique », découvrez les mélanges de couleurs et fabriquez du papier marbré. De belles activités pour les petits artistes en herbe ! lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 dernière mise à jour : 2022-10-07 par

