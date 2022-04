Atelier Aventures Mômes : énigme game, harcèlement Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Catégories d’évènement: Dompierre-les-Ormes

Saône-et-Loire

Atelier Aventures Mômes : énigme game, harcèlement Dompierre-les-Ormes, 13 avril 2022, Dompierre-les-Ormes. Atelier Aventures Mômes : énigme game, harcèlement Lab71 2, chemin le Molard Dompierre-les-Ormes

2022-04-13 – 2022-04-13

Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Age : à partir de 10 ans

Durée : 2h (14h-16h)

Description : Venez enquêter sur le cas de Charly, une jeune élève victime de harcèlement. Retrouvez qui l’ennuie et pourquoi. Lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 http://www.lab71.fr/ Age : à partir de 10 ans

Description : Venez enquêter sur le cas de Charly, une jeune élève victime de harcèlement. Retrouvez qui l’ennuie et pourquoi. Lab71 2, chemin le Molard Dompierre-les-Ormes

