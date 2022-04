Atelier Aventures Mômes : cuisine moléculaire Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Catégories d’évènement: Dompierre-les-Ormes

Saône-et-Loire

Atelier Aventures Mômes : cuisine moléculaire Lab71 2 chemin le Molard Dompierre-les-Ormes

2022-05-04

Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire 5 EUR Expérimentez l'alchimie entre la cuisine et la chimie afin de comprendre et de réaliser de beaux mélanges. A partir de 7 ans. lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 http://www.lab71.fr/

