Atelier Aventures Mômes : chimie en couleur

Atelier Aventures Mômes : chimie en couleur, 25 avril 2022, . Atelier Aventures Mômes : chimie en couleur

2022-04-25 – 2022-04-25 5 EUR Explorez la face cachée des sciences et devenez des apprentis chimistes à travers une multitude d’expériences qui changent de couleurs, qui moussent et qui surprennent. A partir de 7 ans. Explorez la face cachée des sciences et devenez des apprentis chimistes à travers une multitude d’expériences qui changent de couleurs, qui moussent et qui surprennent. A partir de 7 ans. dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville