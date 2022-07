Atelier Aventure Mômes : saponification au chaudron Dompierre-les-Ormes Dompierre-les-Ormes Catégories d’évènement: Dompierre-les-Ormes

Saône-et-Loire

Atelier Aventure Mômes : saponification au chaudron Dompierre-les-Ormes, 17 août 2022, Dompierre-les-Ormes. Atelier Aventure Mômes : saponification au chaudron

2 Chemin du Molard Lab 71 Dompierre-les-Ormes Saône-et-Loire Lab 71 2 Chemin du Molard

2022-08-17 – 2022-08-17

Lab 71 2 Chemin du Molard

Dompierre-les-Ormes

Fabrication de savon maison avec le même procédé que celui utilisé pour le savon de Marseille depuis le XVIIIe siècle. A partir de 8 ans.
lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10

