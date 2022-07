Atelier Aventure-mômes : police scientifique

Atelier Aventure-mômes : police scientifique, 27 juillet 2022, . Atelier Aventure-mômes : police scientifique



2022-07-27 – 2022-07-27 En famille. A partir de 8 ans.

Mais que s’est-il passé au Lab71 ? Le directeur d’enquête ne parvient pas à trouver la solution et fait appel à vous, qui constituez la jeune équipe de stagiaires de la police scientifique. Il faut récolter les indices et les analyser au laboratoire pour résoudre l’enquête. Lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 En famille. A partir de 8 ans.

Mais que s’est-il passé au Lab71 ? Le directeur d’enquête ne parvient pas à trouver la solution et fait appel à vous, qui constituez la jeune équipe de stagiaires de la police scientifique. Il faut récolter les indices et les analyser au laboratoire pour résoudre l’enquête. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville