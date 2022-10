Atelier Aventure-Mômes : Escape Game d’Halloween « Le labyrinthe »

2022-11-04 – 2022-11-04 En famille. À partir de 8 ans

C’est Halloween, vous devez vous échapper du Lab71 avant d’être attrapé par les vampires, zombies et autres fantômes… Pour réussir, vous devrez récupérer un code caché dans une boîte labyrinthe mais avant cela, il faudra répondre aux énigmes, des exercices de mathématique, de compréhension et de logique… Lab71@saoneetloire71.fr +33 3 85 50 37 10 dernière mise à jour : 2022-10-07 par

