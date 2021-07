Atelier : Aventur’Archéo Dehlingen, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Dehlingen.

Atelier : Aventur’Archéo 2021-07-08 – 2021-07-08

Dehlingen Bas-Rhin Dehlingen

EUR En famille, découvrez l’archéologie au cours d’une journée complète entre la visite du CIP La Villa puis du site du Gurtelbach où vous pourrez vous initier à la fouille archéologique en conditions réelles.

EVENEMENT: Le 22 juillet et le 12 août à midi, l’atelier s’accompagne d’un délicieux pique nique du terroir sur le site archéologique…Incontournable! fouilles et repas: 17 euros par adulte et 12 euros par enfant (-12 ans).

RDV au CIP

Dès 7 ans, inscription obligatoire au 03 88 00 40 39

+33 3 88 00 40 39

