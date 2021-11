Hendaye Hendaye Hendaye, Pyrénées-Atlantiques Atelier avec un forgeron Hendaye Hendaye Catégories d’évènement: Hendaye

Atelier avec un forgeron Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye

2021-12-22 14:00:00 – 2021-12-22

Hendaye Pyrénées-Atlantiques Hendaye A partir de 7 ans.

Sur inscription. Découvrez le travail de forgeron avec Edwin : les enfants pourront forger eux-même leur clou avec la forge de l’Osencame. A partir de 7 ans.

