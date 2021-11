Tinqueux Médiathèque Le Carré Blanc Marne, Tinqueux Atelier avec Stéphanie Marchal Médiathèque Le Carré Blanc Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

**Stéphanie Marchal vous invite dans son univers graphique et vous propose de composer votre propre personnage inspiré de l’exposition « Petite », visible à la Médiathèque du 22 janvier au 19 mars 2022.** Dans le cadre de l’exposition, d’autres ateliers avec l’artiste sont prévus à 15h les mercredis: 9 février 16 février 2 mars 9 mars Ateliers gratuits, sur réservation. Nombre de places limité. Stéphanie Marchal vous invite dans son univers graphique et vous propose de composer votre propre personnage inspiré de l’exposition « Petite », visible à la Médiathèque du 22 janvier au 19 mars 2022. Médiathèque Le Carré Blanc Rue Croix Cordier 51430 Tinqueux Tinqueux Marne

