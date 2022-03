Atelier avec Mathilde Grandchamp L’ Adresse du Printemps de septembre Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L' Adresse du Printemps de septembre, le samedi 26 mars à 15:00

### Atelier artistique pour le jeune public Détourner, fixer, lier, nouer, couper… Les enfants découvrent des techniques d’assemblages simples, expérimentent avec des brindilles, des tiges, des feuilles… et repartent avec leur réalisation. Mathilde Grandchamp, jeune diplômée de l’institut supérieur des arts et du design de Toulouse, propose un atelier ludique et sensible aux enfants, pour apprendre à **fabriquer des petites maquettes en matériaux naturels**. ### Plus d’infos [Site web](https://www.printempsdeseptembre.com/fr/l-adresse) ![]() ### Infos pratiques Le 26 mars de 15h à 17h Pour des enfants de 7 à 12 ans

Atelier gratuit sur réservation

