Atelier avec l’illustratrice Florie Saint-Val Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, samedi 27 avril 2024.

Le samedi 27 avril 2024

de 15h00 à 17h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit

Création d’illustrations autour de l’œuvre « Les maisons du jardingue » paru aux éditions Les Grandes Personnes

EN FORME DE FRUIT, DE LÉGUME OU ENCORE D’ARROSOIR…

À ton tour d’inventer

une maison du jardingue !

Avec des gommettes, des feutres et des formes prédécoupées, imagine

tout son intérieur : ses différentes pièces et plein de détails rigolos

(meubles, jouets, plantes etc) et bien sûr ses sympathiques habitant.e.s. Comme

dans le livre, tu pourras fabriquer un rabat à soulever pour découvrir ce qui

se cache dans cette belle demeure et lui choisir un nom poétique.

Les maisons du jardingue est le premier livre de Florie Saint-Val paru chez les Grandes Personnes. Il explore des thèmes récurrents chez l’autrice : la nature, l’habitat, rêvés, revisités et plus largement l’idée d’une vie collective solidaire et créative.

Florie Saint-Val a fait ses études à l’école Estienne et aux Arts Décoratifs de Paris dont elle est diplômée en 2007. Elle vit et travaille en banlieue parisienne. Illustratrice et autrice, elle a publié de nombreux albums pour enfants, plein d’humour et de malice.

Elle développe un univers espiègle dans lequel l’imaginaire côtoie la réalité : objets, faune et flore prennent vie dans un monde où tout semble possible. Son trait, volontairement naïf, s’inspire du dessin d’enfant dont elle admire la spontanéité et ses compositions, fourmillant de détails invitent le lecteur à une promenade joyeuse. Elle réalise ses images à la main. Son médium de prédilection : des encres colorées qui participent à une ambiance pop et pleine de bonne humeur.

Autour de ses albums, elle imagine et anime régulièrement des ateliers artistiques pour enfants.

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005 Paris

Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Florie Saint Val