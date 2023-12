Atelier avec l’illustratrice Emma Giuliani Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier avec l’illustratrice Emma Giuliani Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, 27 janvier 2024, Paris. Le samedi 27 janvier 2024

de 10h45 à 12h00

.Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 7 ans. gratuit

Venez participer à un atelier de découpage et création d’un jardin en papier ! Cet atelier est inspiré du livre d’Emma Giuliani Voir le jour. À partir de découpages simples, dans des

feuilles de papiers aux couleurs vives, les enfants assemblent les formes et

composent des fleurs, puis ils assemblent leur travail pour créer

collectivement un champ de fleurs. Et c’est un exubérant jardin qui apparaît

alors, où pourront se cacher fourmis, coccinelles, papillons… (Chacun pourra

repartir ensuite avec sa création.) Emma Giuliani sait créer des livres

pour apprendre et aussi des livres pour rêver. Formée à l’Ecole Estienne à

Paris, elle y apprend tous les aspects de la fabrication du livre. Elle devient

graphiste, puis en 2013, autrice-illustratrice avec la publication de son

premier ouvrage Voir le Jour (Editions Les Grandes Personnes), qui

rencontre un grand succès. Suivront de nombreux autres ouvrages, inspirés de

ses passions, dans lesquels elle joue avec le papier pour créer des surprises

et des animations qui éveillent la curiosité des jeunes lecteurs. Pour en savoir plus sur son travail, c’est ici : www.emmagiuliani.fr ou sur Instagram ! Pour enfants de 5 à 7 ans, sur inscription obligatoire. Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001 Paris Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

