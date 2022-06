Atelier avec l’artiste GAËLLE LEENHARDT Balade, récolte et travail de la terre Cajarc, 12 juin 2022, Cajarc.

Atelier avec l’artiste GAËLLE LEENHARDT

Balade, récolte et travail de la terre Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Maison des Arts Georges et Claude Pompid Cajarc

2022-06-12 – 2022-06-12 Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Maison des Arts Georges et Claude Pompid

Cajarc 46160

En juin, Gaëlle Leenhardt est en résidence à la Maison des arts. Elle y prépare une installation qui sera visible tout l’été au sein de l’exposition Dans les forêts disparues du monde. Diplômée de l’atelier de sculpture de La Cambre à Bruxelles, elle pratique une vision élargie de la sculpture, qui englobe la photographie et s’appréhende le plus souvent sous forme d’installation. S’inspirant du travail archéologique et des processus géologiques qu’elle étudie, elle moule, sculpte, agrège, coule des matières minérales, terre, pierres, plâtre, béton. Elle vit et travaille actuellement à la Brasserie Atlas, à Anderlecht en Belgique.

Tout public, enfants à partir de 7 ans et accompagnés

Tarif 5€ / Gratuit pour les adhérents

Balade/récolte au Trou madame / Atelier au centre d’art, Cajarc

RDV à Cénevières, carrefour D8-D24

X Sur réservation

La traduction anglaise de “creuser” introduit le mieux la pratique de Gaëlle Leenhardt. Retourner, remuer, révéler, exhumer ou encore excaver, toutes ces actions infusent dans sa démarche de sculpteure. Pour cet atelier, elle vous invite à la rejoindre au Trou Madame afin d’y récolter différentes matières (terre glaise, pierres…). En arpentant les abords de cette résurgence, elle propose de prendre le temps d’observer le lieu et d’en réaliser des empreintes. De retour à l’atelier, à Cajarc, il s’agira pour les participant·e·s de traduire de façon plastique les impressions laissées par le lieu en utilisant différentes techniques de sculpture et particulièrement celle du moulage.

+33 5 65 40 78 19

En juin, Gaëlle Leenhardt est en résidence à la Maison des arts. Elle y prépare une installation qui sera visible tout l’été au sein de l’exposition Dans les forêts disparues du monde. Diplômée de l’atelier de sculpture de La Cambre à Bruxelles, elle pratique une vision élargie de la sculpture, qui englobe la photographie et s’appréhende le plus souvent sous forme d’installation. S’inspirant du travail archéologique et des processus géologiques qu’elle étudie, elle moule, sculpte, agrège, coule des matières minérales, terre, pierres, plâtre, béton. Elle vit et travaille actuellement à la Brasserie Atlas, à Anderlecht en Belgique.

Tout public, enfants à partir de 7 ans et accompagnés

Tarif 5€ / Gratuit pour les adhérents

Balade/récolte au Trou madame / Atelier au centre d’art, Cajarc

RDV à Cénevières, carrefour D8-D24

X Sur réservation

@gaelleleenhardt

Maison des Arts Georges et Claude Pompidou Maison des Arts Georges et Claude Pompid Cajarc

dernière mise à jour : 2022-06-05 par