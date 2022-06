Atelier avec l’artiste GAËLLE LEENHARDT – Balade, récolte et travail de la terre Cénevières Cénevières Catégories d’évènement: 46330

Cénevières

Atelier avec l’artiste GAËLLE LEENHARDT – Balade, récolte et travail de la terre Cénevières, 12 juin 2022, Cénevières. Atelier avec l’artiste GAËLLE LEENHARDT – Balade, récolte et travail de la terre Cénevières

2022-06-12 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-12 18:00:00 18:00:00

Cénevières 46330 Dimanche 12 Juin – Atelier : Petit balade avec récolte et travail de la terre avec l’artiste GAËLLE LEENHARDT de 15H à 18H Tout public, enfants à partir de 7 ans et accompagnés

Tarif 5€ / Gratuit pour les adhérents RDV à Cénevières, carrefour D8-D24

X Sur réservation +33 5 65 40 78 19 © Gaëlle Leenhardt

Cénevières

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 46330, Cénevières Autres Lieu Cénevières Adresse Ville Cénevières lieuville Cénevières Departement 46330

Cénevières Cénevières 46330 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cenevieres/

Atelier avec l’artiste GAËLLE LEENHARDT – Balade, récolte et travail de la terre Cénevières 2022-06-12 was last modified: by Atelier avec l’artiste GAËLLE LEENHARDT – Balade, récolte et travail de la terre Cénevières Cénevières 12 juin 2022 46330 Cénevières

Cénevières 46330