Le samedi 14 octobre 2023

de 15h00 à 16h30

Public enfants. A partir de 8 ans. gratuit

Atelier avec l’illustratrice Julia Spiers à partir de son livre «Au début» publié aux éditions Les Grandes Personnes en septembre 2022 avec Ramona Badescu. Atelier avec l’illustratrice Julia Spiers L’album Au début explore les thèmes de la famille, de la nature, du temps et des générations qui passent.

Il nous fait découvrir la vie d’une famille sur trois générations. Un néflier, qui prend doucement ses racines dans le jardin familial, devient l’écho de l’histoire des membres de la famille à travers les années. Avec Julia Spiers, les enfants vont piocher des éléments prédécoupés tirés du livre et créer leur propre histoire autour du néflier. Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 2013 en Image Imprimée. Julia Spiers travaille comme graphiste et illustratrice freelance à Paris, son travail s’oriente particulièrement autour d’objets éditoriaux hybrides entre jeux, pop-up, narrations combinatoires et numériques. Elle travaille régulièrement pour la presse, l’édition, la publicité ou l’évènementiel. En savoir sur Julia Spiers Le samedi 14 octobre | 15h À partir de 6 ans sur inscription

Durée : 1 heure 30

Bibliothèque L'Heure joyeuse
6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin
75005 Paris
Contact : +33180054760
bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr

