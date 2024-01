Atelier avec Isabelle Simler : Des mots et des cailloux Bibliothèque André Malraux Paris, mercredi 20 mars 2024.

Le mercredi 20 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Public enfants. A partir de 8 ans. gratuit

Nombre de places limité, réservation obligatoire au 01 45 44 53 85 ou à bibliotheque.andre-malraux@paris.fr

Un atelier avec l’artiste-illustratrice Isabelle Simler pour rencontrer des mots-cailloux et élaborer son petit livre-collection de cailloux et de mots mis en jeu.

Cet atelier partira de l’observation de cailloux.

Observer leur rondeur, leur éclat, leur douceur.

Chacun choisira quelques cailloux qu’il observera puis dessinera.

Il élaborera ainsi sa collection de cailloux et donnera forme à son « cailloutier ».

Ensuite il s’agira de faire danser en haïku ou en petit texte les mots associés par le hasard aux cailloux collectés.

Puis le dessin reviendra donner corps à cette petite séquence.

Un atelier graphique conviant un petit jeu d’écriture pour créer un joli cahier de collection, animé par le souffle de l’imaginaire né des mots, le tout accompagné par Isabelle Simler et son inspiration. Atelier en lien avec l’exposition Le caillou de Ferdinand.

Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, Isabelle Simler

est une auteure-illustratrice pour l’édition et la presse. Après avoir

travaillé plusieurs années dans le domaine de la publicité et du dessin

animé, elle se tourne vers l’édition jeunesse et publie en 2012 son

premier album, Plume aux Editions courtes et longues. Cet ouvrage élu

l’un des dix meilleurs albums de l’année par The New York Times, marquera le début

d’une très belle aventure avec les Editions courtes et longues, qui ont

publié depuis plus d’une vingtaine de ses albums. En 2022, elle reçoit

le Grand Prix de l’illustration, décerné par le musée de l’illustration

de Moulins pour son album Les idées sont de drôles de bestioles. Ses

livres sont traduits dans plus d’une dizaine de langues et connaissent

un vif succès partout où ils sont présentés.

Son univers est un hommage à la nature dont elle pousse l’observation

jusqu’au plus infime détail. Son trait naturaliste évolue au fil de ses

albums et nous invite à aller toujours plus loin dans un univers à la

fois réaliste et merveilleux. Ses recherches documentaires accompagnent

toujours ses livres pour proposer une vision au plus près de la nature.

Bibliothèque André Malraux 112 rue de Rennes 75006 Paris

Contact : +33145445385 bibliotheque.andre-malraux@paris.fr https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/ https://www.facebook.com/Bibliotheque.Andre.Malraux.Paris.6eme/

