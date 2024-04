Atelier avec Dorothée de Monfreid Bibliothèque L’Heure joyeuse Paris, samedi 1 juin 2024.

Le samedi 01 juin 2024

de 15h00 à 17h30

.Public enfants. A partir de 6 ans. gratuit

PING PONG DESSIN

Grâce à cet atelier collaboratif, parents et enfants partageront un moment d'improvisation dessinée joyeuse et décomplexée.

PING PONG DESSIN

Grâce à cet atelier

collaboratif, parents et enfants partageront un moment d’improvisation dessinée

joyeuse et décomplexée. À partir d’un thème donné, chaque participant mettra la

main à la pâte et, guidé par la dessinatrice Dorothée de Monfreid, complétera

tout à tour les dessins qu’elle aura initiés, ajoutant un détail par-ci,

quelques traits par-là. Tout le monde dessinera sur toutes les feuilles,

signant à la fin de l’atelier une véritable exposition collective et familiale.

Dorothée de Monfreid vit et travaille à Paris.

Diplômée de l’École Nationale

Supérieure des Arts Décoratifs, aussi à l’aise avec les mots qu’avec le dessin,

elle est autrice d’une soixantaine d’albums, traduits dans de nombreuses

langues et publiés à l’école des loisirs, Misma, Le Seuil, Casterman,

etc.

C’est à l’école des loisirs

qu’elle a créé Les Toutous, une série pour enfants mettant en

scène une bande de chiens (15 titres à ce jour). En 2021, elle a démarré aux

éditions du Seuil une nouvelle série, Mari

Moto, à mi-chemin entre le

roman et la bande dessinée (2 tomes parus).

Elle est également autrice de BD

pour adultes avec Les Choses

de l’amour, publié par les

éditions Misma (2020) et Ada

& Rosie, mauvais esprit de famille, paru

chez Casterman (2019). En 2022, elle participe à Carnets de Campagne (Dargaud + Seuil), album

collectif mené par Mathieu Sapin, où six dessinateurs ont suivi les candidats à

l’élection présidentielle. En mars 2024, elle publie Formidable, les années Jack Lang,

1981-1992 (scénario Hervé

Bourhis et Franck Bourgeron Casterman BD). Son implication dans la bande

dessinée l’a amenée à présider le Grand Jury Jeunesse du festival d’Angoulême

en 2020.

Elle a reçu plusieurs prix :

Coup de cœur Charles Cros pour Super Sauvage (2011)

Clef d’Or Res Musica pour Super Sauvage (2011)

Prix Bernard Versele/1 Chouette pour Dodo (2017)

Mention jeunesse de la Société centrale canine pour Chien Bernard (2018)

Prix Livrentête pour Mari Moto, seule contre l’ouragan (tome 1)

Prix des écoles 2023 au festival d’Angoulême pour La Petite Évasion (scénario

Marzena Sowa, 2022)

À travers ses histoires et ses

dessins au trait alerte, cette fantaisiste, dotée d’un grand sens du burlesque,

pose un regard aiguisé et joyeux sur la vie.

Le samedi 1er juin | 15h

à partir de 5 ans sur inscription

Durée : 2 heure 30

Bibliothèque L’Heure joyeuse 6-12 rue des Prêtres Saint-Séverin 75005

Contact : +33180054760 bibliotheque.heurejoyeuse@paris.fr https://www.facebook.com/heure.joyeuse/ https://www.facebook.com/heure.joyeuse/

Dorothée de Monfreis