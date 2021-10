Atelier avec Claire Brochot Tinqueux, 17 novembre 2021, Tinqueux.

Atelier avec Claire Brochot Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux

2021-11-17 – 2021-11-17 Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc

Tinqueux Marne Tinqueux

ATELIER AVEC CLAIRE BROCHOT

A partir de 5 ans

Durée : 1h30

Au cours des deux ateliers qu’elle animera dans le même après-midi, Claire Brochot partagera avec le public ses idées et ses techniques autour de projets créatifs originaux.

Que faire avec ses dix doigts et du papier ? Plier, découper, colorier, coller, assembler… Grâce aux conseils de Claire, vous pourrez personnaliser les Paper Toys et autres pantins articulés créés par l’artiste illustratrice rémoise. Avant de trouver place chez vous pour les fêtes de fin d’année, ils viendront orner le sapin de la Médiathèque pour le régal visuel de tous.

Sur réservation.

mediatheque@ville-tinqueux.fr +33 3 26 84 78 67

