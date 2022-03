Atelier avec Bastien CONTRAIRE Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’évènement: île de France

Atelier avec Bastien CONTRAIRE Médiathèque Françoise Sagan, 18 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le lundi 18 avril 2022

de 15h30 à 17h00

gratuit

C’est un atelier pour faire découvrir le graphisme par le jeu. Il s’agit de dessiner avec une contrainte : relier des points sur une grille. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg Paris 75010

Bastien Contraire

