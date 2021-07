Atelier avec Armelle Caron dans les Médiathèques du Grand Albigeois Médiathèque Pierre Amalric, 18 septembre 2021, Albi.

Atelier avec Armelle Caron dans les Médiathèques du Grand Albigeois

Médiathèque Pierre Amalric, le samedi 18 septembre à 10:30

L’artiste Armelle Caron est invitée par le réseau des Mediathèques du Grand Albigeois et le centre d’art Le Lait en résidence pour créer une œuvre autour de la Mappa mundi d’Albi. Elle a développé au cours de ses études artistiques et de ses nombreux voyages en Europe, Scandinavie, Amérique, Asie du Sud Est et Océanie une démarche esthétique traversée par la question de la représentation ou du souvenir, qui revoit notre rapport aux villes, à l’espace et à leur représentation. Elle mène ainsi un travail graphique et littéraire qui prend appui sur la cartographie : « Les cartes ont fait partie de mon imagier personnel, de mon souvenir du monde. Je suis attirée par les cartes également parce que ce sont des images qui me préexistent. Elles sont comme une sorte de légitimité à mes yeux. Et puis évidemment, elles me font voyager. Le territoire nous offre des graphismes élégants, sobres, sans doute harmonieux. Alors, je chaparde dans cette manne inépuisable.(…) Quant à l’utilisation des plans, le balancement entre l’abstraction d’un territoire que formule la cartographie, et la réalité géographique me fascine ». Rien de plus naturel donc que d’inviter cette artiste à travailler sur la Mappa Mundi, l’une des plus anciennes cartes du monde retrouvée dans un ouvrage de la deuxième moitié du XIIIe siècle. Armelle Caron sera présente à Albi en 3 séquences : en septembre et novembre 2021, puis en janvier 2022. En parallèle de sa création, elle propose au public des ateliers, faisant tous écho à la thématique de la carte ou de la couleur. – Samedi 18/09 à 10h30 – Médiathèque Pierre Amalric : redessinez la carte de votre ville (Albi, ou autre), selon votre vision, personnelle ou collective. Durée 2h – Gratuit Tout public à partir de 8 ans, seul ou en groupe Sur inscription dans les médiathèques ou au 05 63 76 06 10 Armelle Caron (née en 1978 à Epernay, vit et travaille à Sète) est diplômée des Beaux-Arts d’Avignon, de Nantes et de l’université de Central Lancashire (Angleterre). Elle a participé à de nombreuses expositions personnelles et collectives, ainsi qu’à diverses résidences en France et à l’étranger (Floride, Australie, Slovaquie, Corée du Sud, etc.), réalisant souvent des œuvres in situ. Elle a publié ses travaux, sous forme de livres d’artiste, d’affiches numérotées ou de cahiers de coloriage. Elle intervient régulièrement dans des écoles d’art et d’architecture et anime des ateliers. [http://www.armellecaron.fr](http://www.armellecaron.fr) Ce projet bénéficie du soutien particulier de la Communauté d’agglomération Grand Albigeois et de la Ville d’Albi Dans le respect des règles sanitaires en vigueur

Gratuit – Sur inscription

Le centre d’art Le Lait et les médiathèques du grand Albigeois invitent Armelle Caron à développer un travail autour de la carte et de la couleur

Médiathèque Pierre Amalric 30 Avenue Général de Gaulle, 81000 Albi Albi Tarn



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:30:00