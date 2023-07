Atelier : « Avant la pluie les nuages » Bibliothèque Gutenberg Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Atelier : « Avant la pluie les nuages » Bibliothèque Gutenberg Paris, 11 octobre 2023, Paris. Le mercredi 11 octobre 2023

de 15h00 à 16h30

.Public enfants. A partir de 7 ans. gratuit

Les enfants découvrent la météorologie et la puissance des phénomènes atmosphériques à partir de plusieurs expériences sur les nuages… Les enfants comprennent les principes de base de la météo. Ils découvrent comment se forment les nuages et surtout à quoi correspondent les notions de haute pression et de dépression. Inscription possible à partir de 3 semaines avant la date de l’animation à partir de 7 ans Bibliothèque Gutenberg 8 rue de la Montagne d’Aulas 75015 Paris Contact : +33145546976 bibliotheque.gutenberg@paris.fr http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290 http://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-Gutenberg/330349773725290

source Pixabay Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Gutenberg Adresse 8 rue de la Montagne d'Aulas Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Gutenberg Paris

Bibliothèque Gutenberg Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/