Atelier autour du potager Domaine de Pan St lyphard, mardi 2 avril 2024.

Atelier autour du potager Vous rêvez d’avoir la main verte ? Venez découvrir avec Lucie, herboriste et intendante du domaine, comment prendre soin d’un potager. Elle vous délivrera ses conseils sur les semis et plants du m… 2 avril et 3 septembre Domaine de Pan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-02T14:00:00+02:00 – 2024-04-02T15:00:00+02:00

Fin : 2024-09-03T14:30:00+02:00 – 2024-09-03T15:30:00+02:00

Vous rêvez d’avoir la main verte ? Venez découvrir avec Lucie, herboriste et intendante du domaine, comment prendre soin d’un potager. Elle vous délivrera ses conseils sur les semis et plants du moment et vous apprendrez à les mettre en pratique dans le potager du Domaine de Pan.

Celles-ci seront entièrement gratuites dès lors que vous avez participé au brunch. Autrement une participation de 10€ vous sera demandée. Merci d’indiquer en commentaire lors de votre réservation au brunch si vous souhaitez participer à l’activité du dimanche.

Domaine de Pan Le Nézyl 44410 St lyphard St lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 53 35 50 30 »}, {« type »: « link », « value »: « https://astonomia.com/inscription/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/atelier-autour-du-potager-st-lyphard.html »}]

LOISIRS NATURE