Atelier autour du graff Centre culturel départemental de l’abbaye de Saint-Riquier, 14 mai 2022 16:00, Saint-Riquier.

En lien avec l’exposition “Transition les portes”, pratiquez l’univers du GRAFF !

Dans le cadre de l’exposition “Transition – Les portes” présentant les oeuvres d’une centaine d’artistes issus du street-art, l’équipe du Studio Créa du centre culturel de l’abbaye de Saint-Riquier propose une initiation au graff !

Deux ateliers au choix :

* **Saturation de tag**

Pour commencer, les jeunes devront trouver leur “blase” et le style qu’ils veulent donner tout en répétant leur geste plusieurs fois pour se l’approprier. Une fois la forme du tag finalisée, les jeunes choisiront des couleurs pour réaliser une première saturation de tag et recommenceront jusqu’à finaliser leur oeuvre.

* **Bubble**

Le style « bubble » ou « flop » est un style de lettrage très arrondi. Après avoir trouvé un “blase”, les jeunes devront tracer les lettres en style “bubble”. Puis, il faudra réfléchir aux couleurs et aux contours qui rendront ce graff unique !

Sur les pentes de la vallée de la Somme se dresse une majestueuse abbaye de près de 1400 ans d’histoire. Propriété du Conseil départemental de la Somme depuis 1972, elle accueille aujourd’hui un centre culturel qui a pour vocation d’être un point de convergence des disciplines et de promouvoir la création contemporaine, tous secteurs artistiques confondus.

L’équipe du centre propose également une saison culturelle de spectacles riche et variée. Concerts, théatre, One Man Show, évènements culturels, et bien d’autres activités liées au monde du spectacle.

Parking

http://www.abbaye-saint-riquier.fr/

On the slopes of the Somme Valley stands a majestic abbey of nearly 1400 years of history. Owned by the Conseil départemental de la Somme since 1972, it is now home to a cultural centre whose vocation is to be a point of convergence of disciplines and to promote contemporary creation, all artistic sectors combined. The centre team also offers a rich and varied cultural season of shows. Concerts, theaters, One Man Show, cultural events, and many other activities related to the performing world.

En el marco de la exposición “Transition – Les portes” que presenta las obras de un centenar de artistas del arte callejero, el equipo del Studio Créa del centro cultural de la abadía de Saint-Riquier propone una iniciación al Graff!

Dos talleres a elegir:

Saturación de etiquetas

Para empezar, los jóvenes deberán encontrar su “blase” y el estilo que quieren dar mientras repiten su gesto varias veces para apropiarse de él. Una vez finalizada la forma de la etiqueta, los jóvenes elegirán colores para realizar una primera saturación de etiquetas y comenzarán de nuevo hasta finalizar su obra.

El estilo «bubble» o «flop» es un estilo de letras muy redondeado. Después de encontrar un “blase”, los jóvenes tendrán que dibujar las letras en estilo “bubble”. ¡Luego, habrá que reflexionar sobre los colores y los contornos que harán de este Graff único!

Entrada libre – reserva recomendada Sábado 14 mayo, 16:00

Place de l’église 80135 Saint-Riquier 80135 Saint-Riquier Hauts-de-France