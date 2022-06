Atelier Autour du Fil Pithiviers Pithiviers Catégories d’évènement: 45300

Pithiviers 45300 Culture: une pochette 3 compartiments très jolie et pratique.

Possibilité pour les participants de venir avec leur fournitures ou acheter le kit à 15€ confectionné avec des tissus actuels.

Activités Broderie-Crochet-Tricot: des activités en formes de kit pour tout les niveaux.

Le gouter est compris et les participants doivent emporter leurs machines.

A partir de 14 ans, réservation obligatoire.

