Nous, c’est Chardon Ardent, un collectif de personnes basé entre Brest, la rade, et les Monts d’Arrée, qui a envie de proposer des moments pour réfléchir et expérimenter collectivement des exercices sur la thématique du consentement. Pour nous le consentement c’est la possibilité d’exprimer ses désirs et ses limites, et d’entendre et respecter celles des autres, et ce dans tout type de relations, qu’elles soient: d’intimité, de camaraderie, de travail, d’amitié… Pour aller vers des relations plus respectueuses et plus épanouissantes dans toutes sphères et tout les espaces. / ? \ Oui mais alors l’atelier c’est quoi / ? \ C’est une journée qui, dans un cadre de non jugement et selon une perspective féministe, propose de réfléchir, de s’exercer et de s’outiller seul.e, en petit ou en grand groupe sur la notion de consentement. Les ateliers alternent entre des moments d’échanges, des exercices autour du corps et du contact physique et des invitations à l’introspection. L’atelier se déroulera en mixité* et pourra accueillir jusqu’à 20 personnes. / ? \ Oui mais alors c’est où et quand / ?\ Ça se passera le Dimanche 17 avril 2022 au Patronage Laïque Guérin, 1 rue Alexandre Ribot, à Brest. / ? \ Oui mais alors le déroulé / ? \ On vous accueillera à partir de 9h pour prendre une boisson chaude avant de commencer l’atelier qui commencera à 9h30. Une grosse pause sera prévue à midi et l’atelier se terminera à 18h00. On vous invite à partager un goûter/ apéro offert ensuite. La participation à la journée complète est nécéssaire pour suivre le déroulé de l’atelier. On vous invite à apporter votre repas du midi ainsi qu’un tapis de sol si vous en avez un (on en a en rab). Les infos pratiques: L’atelier est à prix libre, l’argent servira à nous défrayer, ainsi qu’a payer une part des frais liés au lieu d’accueil, à la nourriture et nous permettra d’organiser d’autres événements. Le lieu est aux normes PMR. COVID: Il est à ce jour bien présent sur Brest et on a envie de prendre soin des un.es des autres; se que l’on pose si la situation est similaire à maintenant (20 mars 2022): Les fenêtres seront ouvertes. On essayera d’avoir des autotest à diposition. Des masques FFP2 seront à diposition. Il y’a de quoi se laver les mains sur places. Si vous avez des symptomes, si vous avez passer du temps récemment dans une pièce fermée avec une personne ou des personnes qui a/ont le covid ou si simplement on part du principe qu’à partir du moment où on croise du monde on est cas “contact potentiel” : *si t’es vacciné test toi avant de venir (“c’est gratuit”). *si c’est payant pour toi on va faire en sorte d’avoir un test pour toi. *si tu ne veux pas ou ne peux pas te tester: des masques seront diponibles. Si ton test est positif, si t’as de la fièvre ou que t’as une toux grace, mal à la gorge. Nous te souhaitons de vite guérire. Et nous te demandons de ne pas venir. Pour les moments de repas partagés si nous sommes à l’intérieur à part entre ouvrir les fenêtres on ne pourra pas faire mieux. N’hésitez pas à nous poser vos questions, remarques par mail, et à faire tourner autour de vous! Au plaisir de vous y rencontrer! Chardon Ardent ? *Mixité : Il nous paraît important de faire tourner l’invitation à cet atelier dans nos réseaux féministes et de privilégier les personnes MTPGQIA+**. Nous aimerions tout de même ouvrir à quelques hommes cisgenres*** hétérosexuels dans l’idée qu’ils puissent aussi avoir l’espace de réfléchir aux questions de consentement, de choper des outils, d’initier dans d’autres réseaux des discussions, actions liées au consentement. L’atelier pouvant accueillir 20 personnes, nous avons pensé à réserver environs ¾ des places pour des personnes MTPGQIA+ et ¼ des places pour les hommes cisgenres hétérosexuels. Si jamais il y a trop de personnes à s’inscrire, on favorisera les personnes n’ayant jamais eu accès à des ateliers sur le consentement . **MTPGQIA+ : Meufs, Trans, Pds, Gouines, Intersexes Asexsuel.le et/ou Aromantique et plus. Nous l’utilisons ici pour regrouper les différentes identités et groupes de personnes opprimés par rapport à leur genre, sexe, orientation sexuelle et romantique. ***Cisgenre : Personne qui se reconnaît et se ressent uniquement dans le genre assigné à la naissance.

Le 17 AVRIL DE 9H à 18H au PL GUÉRIN Pour vous inscrire et nous transmettre vos besoins spécifiques c’est par là: https://framaforms.org/inscription-atelier-chardon-ardent-1635867199

Patronage Laïque Guérin 1, rue Alexandre Ribot 29200 Brest Brest Saint-Martin Finistère



2022-04-18T09:30:00 2022-04-18T19:00:00