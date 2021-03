Atelier autour du cinéma, 26 avril 2021-26 avril 2021, La Châtre.

50 EUR 50 50 Stage de cinéma coorganisée par la Maison des jeunes de la culture et des savoirs (La Châtre) et la Maison de Jour de Fête (Ste Sévère)avec au programme :

– Écriture d’un court scénario

– Tournage d’un court métrage

– Rencontre et travail avec les artistes Cinéklang pour créer l’ambiance sonore du court métrage : bruitage, musique..

la MJCS en partenariat avec la Maison de Jour de Fête met en place un stage pour les 11/15 ans comprenant l’écriture d’un scénario, son tournage, son montage et ses bruitages.

animation@mjcs.fr +33 2 54 48 08 23

