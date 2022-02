Atelier « Autour du chocolat » La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

Atelier « Autour du chocolat » La Forêt-Fouesnant, 7 mai 2022, La Forêt-Fouesnant.

Cultivez votre connaissance du chocolat, comment est-il fait? Comment le travailler, avec un moulage de tablette et fabrication d'une barre chocolatée. Les cours doivent être achetés en boutique et ensuite réservés par le biais du site internet. L'Atelier n°5 – artisan chocolatier propose différents thèmes d'ateliers, retrouvez-les sur le site Internet latelierno5@gmail.com +33 2 98 59 28 34 http://latelier-numero5.fr/mes-cours/

