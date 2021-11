Orléans Boutique des Cafés Jeanne d'Arc Loiret, Orléans Atelier autour du café – Les cafés Jeanne d’Arc Boutique des Cafés Jeanne d’Arc Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Atelier autour du café – Les cafés Jeanne d'Arc

du jeudi 18 novembre au jeudi 24 février 2022

Venez découvrir la grande tradition des Cafés Jeanne d’Arc : une passion et un savoir-faire qui se transmettent de père en fils depuis cinq générations. De la torréfaction jusqu’à la dégustation, cet atelier ravira tous les amateurs de café !

Tarif : 10€. Durée d’environ 1h. Les animaux ne sont pas autorisés pendant la visite. Informations sanitaires : port du masque obligatoire.

Boutique des Cafés Jeanne d'Arc 13 rue du Faubourg Saint-Jean 45000 Orléans

2021-11-18T11:00:00 2021-11-18T12:00:00;2022-01-20T11:00:00 2022-01-20T12:00:00;2022-02-24T11:00:00 2022-02-24T12:00:00

