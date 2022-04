Atelier : Autour du café Le Havre, 27 avril 2022, Le Havre.

Atelier : Autour du café Le Havre

2022-04-27 – 2022-04-27

Le Havre Seine-Maritime

Profitez d’une visite guidée de la serre “Commerson” dédiée aux caféiers et à la forte histoire tissée entre Le Havre et le café depuis plus de quinze siècles. Vous pourrez découvrir cet arbuste tropical dans sa forme botanique mais également dans ses formes cultivées. De plus, vous pourrez déguster des cafés d’exception créés par notre torréfacteur mécène “les cafés Charles Danican”.

Le mercredi 27 avril de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier.

Profitez d’une visite guidée de la serre “Commerson” dédiée aux caféiers et à la forte histoire tissée entre Le Havre et le café depuis plus de quinze siècles. Vous pourrez découvrir cet arbuste tropical dans sa forme botanique mais également dans…

jardinssuspendus@lehavre.fr +33 2 32 74 04 33

Profitez d’une visite guidée de la serre “Commerson” dédiée aux caféiers et à la forte histoire tissée entre Le Havre et le café depuis plus de quinze siècles. Vous pourrez découvrir cet arbuste tropical dans sa forme botanique mais également dans ses formes cultivées. De plus, vous pourrez déguster des cafés d’exception créés par notre torréfacteur mécène “les cafés Charles Danican”.

Le mercredi 27 avril de 14h à 16h – Rendez-vous à l’Alvéole 13.

Réservation obligatoire au 02 32 74 04 33 (du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 16h) ou sur jardinssuspendus@lehavre.fr, jusqu’au jour précédant l’atelier.

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-04-07 par